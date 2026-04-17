米イリノイ州に住む教皇レオ14世の実兄の自宅に爆発物設置の通報があり、現地警察が捜査に乗り出した。17日（現地時間）、米イリノイ州ニューレノックス警察によると、前日午後6時29分ごろ、ソジャーン通りの住宅に爆発物が設置されたとの通報があった。この住宅は、史上初の米国人教皇であるレオ14世の次兄ジョン・プレボストさんの自宅であることが確認された。警察は直ちに周辺住民を避難させ、爆発物探知チームを投入して捜索