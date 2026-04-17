ドナルド・トランプ米大統領がイスラエルとレバノンの停戦を電撃発表した。レバノン大統領が米国およびイスラエルとの3者電話会談を拒否し、停戦交渉が破綻する危機に直面したことを受け、トランプ大統領が直接乗り出して局面転換を試みた格好だ。トランプ大統領は16日（現地時間）、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿した文で「ベンヤミン・ネタニヤフ・イスラエル首相、ジョセフ・アウン・レバノン大統領との素晴らしい