イランと2回目の協議を控えるなか、アメリカのトランプ大統領やトランプ政権のやることに疑問の声が上がっています。そこで今回の#みんなのギモンでは「トランプ大統領の“本心”は？」をテーマに詳しく解説します。■「凱旋門」計画や“キリスト画像”アメリカのトランプ政権は15日、建国250周年を記念して首都ワシントンに「凱旋門」を建設する計画を発表しました。凱旋門は建国250周年にちなんで高さ250フィート、およそ76メー