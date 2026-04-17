大統領執務室の外で報道陣に話すトランプ氏＝13日/Brendan Smialowski/AFP/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は16日、イスラエルとレバノンが米東部時間16日午後5時（日本時間17日午前6時）から10日間、停戦することで合意したと発表した。トランプ氏は同日、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で、レバノンのアウン大統領、イスラエルのネタニヤフ首相とそれぞれ「有意義な会話をした」ことを明らかにし、両首脳が両