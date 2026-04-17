アメリカとイスラエルによるイランとの戦闘をめぐり、トランプ大統領とローマ教皇やイタリアのメローニ首相との間で“場外乱闘”が起きているという。【映像】キリストに「平手打ち」されたトランプ氏（実際の動画）ニュース番組『わたしとニュース』では、この“場外乱闘”の背景や各国の反応について、国際政治学者の三牧聖子氏とともに深掘りした。■トランプ大統領がまたも“キリスト風”画像を投稿で波紋もトランプ大統