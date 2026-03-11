エントリースマホ「OPPO A5x」のメーカー版（CPH2725）がAndroid 16／ColorOS 16に！オウガ・ジャパン（旧：オッポジャパン）は2日、同社が展開する「OPPO」ブランドにおける4G対応エントリースマートフォン（スマホ）「OPPO A5x」（OPPO Mobile Telecommunications製）のオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）「OPPO A5x（型番：CPH2725）」に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアッ