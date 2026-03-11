エントリースマホ「OPPO A5x」のメーカー版（CPH2725）がAndroid 16／ColorOS 16に！

オウガ・ジャパン（旧：オッポジャパン）は2日、同社が展開する「OPPO」ブランドにおける4G対応エントリースマートフォン（スマホ）「OPPO A5x」（OPPO Mobile Telecommunications製）のオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）「OPPO A5x（型番：CPH2725）」に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2026年3月2日（月）より順次提供開始するとお知らせしています。

更新はスマホ本体のみで無線LAN（Wi-Fi）または携帯電話ネットワークによるネットワーク経由（OTA）が用意されており、更新時間や更新ファイルサイズは明らかにされていませんが、ファイルサイズは大きいのでダウンロードにはWi-Fiの利用が推奨されています。更新後のビルド番号は「CPH2725_16.0.1.305(EX01)」で、Android 16へのOSバージョンアップとともに独自プラットフォームも「ColorOS 16」になっているほか、Androidセキュリティパッチレベルも「2026年2月」に更新されているとのこと。

なお、ColorOS 16ではOPPOが開発・提供するAI機能「OPPO AI」がより進化しているほか、シームレスアニメーションを新たに採用してシステム全体の動作が自然に流れるように反応し、よりスムーズに連動するほか、インテリジェンスや接続性を大幅にアップデートしているということです。詳細は『OPPOがAndroid 16ベースの最新プラットフォーム「ColorOS 16」を発表！まずはFind X9シリーズに搭載。既存機種の提供時期も案内 - S-MAX』をご覧ください。

更新内容：
・Android 15 →Android 16へのアップデート
・ColorOS 15→ColorOS 16へのアップデート
・Androidのセキュリティパッチを2026年2月に更新し、セキュリティを向上させます。



OPPO A5xはオウガ・ジャパンが展開するOPPOブランドにおけるエントリーからミッドレンジクラスのOPPO Aシリーズの最新機種で、4G対応のエントリーモデルながらも最大45Wの急速充電「SUPERVOOC」に対応した大容量6000mAhバッテリーを搭載して電池持ちが良いほか、防水・防塵（IP65）に加えてMIL-STD 810HおよびSGS Goldクラスに準拠した軍用グレードの耐衝撃性能を備えており、長期間に渡って使えるようになっています。

画面は上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9：20の約6.67インチFHD+（720×1604ドット）液晶（約264ppi）を搭載し、リフレッシュレートは最大90Hz、タッチサンプリングレートは最大180Hz（初期状態では120Hz）、8bitカラー（1670万色表示）、輝度最大1000nits（通常850nits）、色域はビビッドモードで83％ DCI-P3、ナチュラルモードで71％ sRGBに対応し、画面の周りの縁（ベゼル）は狭く画面占有率が89.9％に達しています。


リアカメラは約3200万画素CMOS／広角レンズ（F1.8、画角76°、5P、AF）のシングル構成で、赤外線（IR）センサーを搭載しており、AI Eraser 2.0やAI Clarity Enhancer、AI Smart Image Matting 2.0などに対応。またパンチホール部分には約500万画素CMOS／広角レンズ（F2.2、画角77°、3P）のフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応するほか、生体認証としては側面指紋センサーも搭載しています。サイズは約166×76×8.0mm、質量は約193g、本体色はブルーとホワイトの2色展開。

主な仕様ははQualcomm製「Snapdragon 6s 4G Gen 1 Mobile Platform」および4GB内蔵メモリー（RAM）、128GB内蔵ストレージ、microSDXCカードスロット、6000mAhバッテリー、USB Type-C端子（USB 2.0、OTG）、3.5mmイヤホンマイク端子、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0 LE、位置情報取得（A-GNSSなど）、近接センサー、加速度センサー、地磁気センサーなど。携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通りで、SIMはmicroSDカードスロットとは別にnanoSIMカード（4FF）スロットが2つのあるトリプルスロットに。

5G NR: -
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 26, 38, 40, 41, 66
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz

付属品はUSB ACアダプターやUSB Type-Cケーブル、SIM取り出しピン、保護ケース、安全ガイドおよびクイックガイドなどの紙類となっています。その他の詳細な製品情報は『オウガ・ジャパン、新エントリースマホ「OPPO A5x」を発表！メーカー版「CPH2725」が8月28日発売で予約開始。価格は1万9800円 - S-MAX』をご参照ください。発売時にOSはAndroid 15ベースの独自ユーザーインターフェース（UI）「ColorOS 15」をプリインストールしていましたが、今回、最新のAndroid 16ベースのColorOS 16が提供開始されました。

更新方法は手動では「設定」→「システムおよび更新」→「ソフトウェアアップデート」から更新がある場合に「ダウンロード＆インストールする」または「ダウンロード」、「今すぐダウンロード」といったボタンが表示されるため、タップしてアップデートに必要なデータのダウンロードし、ダウンロードが完了したら「今すぐ再起動」または「今すぐインストール」、「いますぐ更新」といったボタンに変わるので再びタップしてアップデートを進めます。更新に際しての注意事項は以下の通り。

1. アップデートによる思わぬトラブルを避けるため、事前に必要なデータのバックアップを行ってから実施することをおすすめします。
　→データのバックアップを取る方法（SDカード編）
2. 端末を充電しながら実施するか、バッテリー残量が40％以上の状態で行ってください。
3. 画面ロックのパスワードを設定している場合は、アップデートの途中で入力が求められることがあります。
4. 更新内容によっては、完了までに時間がかかる場合があります。時間に余裕があるタイミングで実施してください。
5. アップデート中は端末を操作したり、電源を切ったりしないでください。
6. 端末のroot化（ご自身でのソフトウェア改変）は、システム障害を引き起こす恐れがあるため、絶対に行わないでください。また、root化された端末はメーカー保証の対象外となります。
7. アップデートでは多くのデータ通信量を使用する場合があるため、安定したWi-Fi環境での実施をおすすめします。


記事執筆：memn0ck


