キオクシアホールディングスがカイ気配スタートで急反騰。相変わらず売買代金は突出しているものの株価はここ調整色の強い展開となっていたが、きょうは満を持して切り返しに転じている。前日の米国株市場では幅広い銘柄に買い戻しが進んだが、そのなか特に半導体セクターへの資金流入が顕著となった。半導体メモリー大手のサンディスク＜SNDK＞は１１．７％高と急反騰で大陽線を形成しており、同銘柄と