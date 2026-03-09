職場の雰囲気を良くしたい時はどうすればいいか。経営コンサルタントの占部正尚さんは「ネガティブな発想をポジティブに変換する言葉がペップトーク（Pep Talk）だ。もともとアメリカのプロスポーツ界で生まれたものだが、ビジネスの場面でも役に立つ」という――。※本稿は、占部正尚『心に火をつけるひと言 行動を生み出すペップトーク3つの物語』（ワニブックス）写真＝iStock.com／jacoblund※写真はイメージです - 写真＝iSto