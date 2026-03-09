Ž¢²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é°Õ¸«½Ð¤·¤ÆŽ£¤è¤ê¸ú²ÌÅª¡ÄŽ¢¥·¡¼¥ó¤È¤·¤¿µ¤¤Þ¤º¤¤²ñµÄŽ£¤ò°ì½Ö¤ÇÊÑ¤¨¤ë¾å»Ê¤Î¤Ò¤È¤³¤È
¥Ú¥Ã¥×¥È¡¼¥¯¤¬¸ú¤¯ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤Î½çÈÖ¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¸¦½¤¤Ç¤è¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÈBUT¡õYES¡É¤È¡ÈYES¡õBETTER¡É¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¹ÔÆ°¿´Íý³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ë¡¼¥ë¡¦¥é¥Ã¥«¥àÇî»Î¤ÎÃø½ñ¤Ë¤â¡¢Áê¼ê¤ÎÅØÎÏ¤ò¤Þ¤º¾µÇ§¤·¤Æ¤«¤éÄó°Æ¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÈYES ¡õ BETTER¡É·¿¤ÎÏÃ¤·Êý¤¬¡¢À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤È¤¤¤¦»öÎã¤¬Ê£¿ô½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¤Ä¤¤¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤¬Á´Á³¥À¥á¤À¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·Êý¤Ç¤¹¡£
Á°È¾¤ÇË«¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¡ÊBUT¡Ë¡×¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹ÎÄê¤¬ÂÇ¤Á¾Ã¤µ¤ì¡¢¸åÈ¾¤Î¥À¥á½Ð¤·¤À¤±¤¬Áê¼ê¤Î¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡ÈBUT ¡õ YES¡ÊÈÝÄê¡Ü»Ø¼¨¡Ë¡É¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Ç¾¤Ï´í¸±¤äÈÝÄê¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÍ¥Àè¤·¤Æ½èÍý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤Ç¤â¡×¤Î¸å¤Î¾ðÊó¤ò¶¯¤¯µ²±¤·¡¢Á°È¾¤Î¤Í¤®¤é¤¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£µ¤»ý¤Á¤è¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥×¥È¡¼¥¯¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖYES ¡õ BETTER¡Ê¾µÇ§¡ÜÄó°Æ¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤È¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤³¤³¤ò¹©É×¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ËÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼õ¤±¼è¤ë°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º»ö¼Â¤ÈÅØÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇ§¤á¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄó°Æ¡×¤ò¤½¤Ã¤ÈÅº¤¨¤ë¡£Áê¼ê¤Ï¡¢¡ÖÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌ£Êý¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¿´¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Ç¾¤¬¸ÀÍÕ¤Î¡ÈÏÈ¡Ê¥Õ¥ì¡¼¥à¡Ë¡É¤ËÈó¾ï¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö10¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë¡×¡á¡Ö90¿Í¤¬À¸¤¤ë¡×
°ìÎã¤òµó¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ê½Ñ¤ÎÀâÌÀ¤Î»ÅÊý¤È¤·¤Æ¡¢
¡Ö100¿Í¤Î¤¦¤Á10¿Í¤¬5Ç¯¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢
¡Ö100¿Í¤Î¤¦¤Á90¿Í¤¬5Ç¯¸å¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤«¤Ç¡¢Æ±¤¸¿ô»ú¤Ç¤â¼õ¤±¼è¤ë°õ¾Ý¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¡È¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¸ú²Ì¡É¤Ç¤¹¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆñ¤·¤¤»Å»ö¤À¤Ê¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤Î¤«¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤À¤Ê¡×¤È¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¥ß¥¹¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¡Ö¥ß¥¹¤·¤Æ¤â¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¸ÀÍÕ¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤ËÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë´¶¾ð¤ä¡¢µ¤»ý¤Á¤Î·Ú¤µ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Ï¸À¤¤Ìõ¤ò¤¤¤«¤ËÏÀÍýÅª¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤«¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÅ·ºÍ¤À¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÏÀÍýÅª¤ÊÎÏ¤ò¡¢Á°¸þ¤¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¾è¤»ÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¤»ÌµÍý¤À¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥»¥ë¥Õ¥È¡¼¥¯¤â¡¢¸À¤¤´¹¤¨¼¡Âè¤Ç¡¢¹ÔÆ°¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸½ÐÍè»ö¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¡×¤È¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¡ÖÄ©Àï¤·¤¿¼«Ê¬¡×¤È¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤«¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ë»×¤¤¤Ä¤¯ÁªÂò»è¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë
¥Ú¥Ã¥×¥È¡¼¥¯¤¬¸ú¤¯ÍýÍ³¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÈBETTER¡É¤ÎÄó°Æ¤Ç¡¢¹ÔÆ°¤ÎÊý¸þÀ¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ë¤³¤È¡£
£¸ÀÍÕ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶¾ð¤È¹ÔÆ°¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡£
¤³¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÁê¼ê¤òÎå¤Þ¤¹¤È¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ±¤¸½çÈÖ¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬Ã¯¤«¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¡¢¤Þ¤º°ìÅÙ¡¢¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Î¸À¤¤Êý¤ÏBUT¡õYES¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤òYES¡õBETTER¤Ç¸À¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¸À¤¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤ó¤Î¿ôÉÃ¤Î¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥×¥È¡¼¥¯¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢¼«Á³¤È¸ý¤°¤»¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¼þ¤ê¤ËÎÏ¤òÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ì¤è¡×¤Ï°µÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±
¿¦¾ì¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥×¥È¡¼¥¯¤Î¸ú²Ì¤¬¤È¤Æ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸½¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¼å¤¤Éô²¼¤ä¡¢²ñµÄ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈµÞ¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤«¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¶õµ¤¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¼å¤¤Éô²¼¤Ë
Âç»ö¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤ä¾¦ÃÌ¤ÎÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢´é¤¬¤³¤ï¤Ð¤Ã¤Æ¥ß¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Éô²¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ï¡¢
¡Ö¤³¤³¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤ª¤·¤Þ¤¤¤À¤«¤é¤Ê¡×
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ì¤è¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤¾¡×
¤È¡¢·ë²Ì¤À¤±¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÀ¼¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö·ë²Ì¤è¤êÄ©Àï¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë
¥Ú¥Ã¥×¥È¡¼¥¯¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¶ÛÄ¥¤òÇ§¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤è¤Í¡×
¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤³¤Î»Å»ö¤ËËÜµ¤¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¡×
¤È¡¢¿Ì¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë°ÕÌ£¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤Î½àÈ÷¤ä¼ÂÀÓ¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç»ñÎÁ¤òºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤ë¤è¡×
¡Ö¤³¤Î°Æ·ï¤Ë°ìÈÖ¾Ü¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯·¯¤À¤è¤Í¡×
¹ÔÆ°ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁ´Éô´°àú¤Ë¤ä¤ì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤³¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤ò¹Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Öº£Æü¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î3Ê¬¤À¤±¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤è¤¦¡×
¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3¤Ä¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£¤½¤³¤À¤±¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤è¤¦¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢·ãÎå¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤¯ÏÃ¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡¢ÁÇÄ¾¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡×
¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â°ì½ï¤Ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤¹¤ë¤«¤é¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤´¤é¤ó¡×
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·¯¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²ñµÄ¤¬»ß¤Þ¤ë¤È¤¤ÎNGÀ¼¤«¤±
²ñµÄ¤Ç°Õ¸«¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¡¢¤Ä¤¤¡¢
¡Ö²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¤è¡×
¡Ö²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é°Õ¸«½Ð¤·¤Æ¡×
¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿Â¦¤Ï¡¢¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸ý¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÏÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢È¯¸À¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤â¡¢¹ÔÆ°¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤ªÄÌÌë¤Î¤è¤¦¤Ê²ñµÄ¡×¤¬¡Ö³èÈ¯¤Ê²ñµÄ¡×¤Ë
»ä¤¬¸¦½¤¤Ç¤è¤¯¾Ò²ð¤¹¤ëÂå°Æ¤¬¡¢
¡ÖºÇ½é¤Ë»ä¤¬°Õ¸«¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Ò¤È¸À¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹©É×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¡Ö¥¼¥í¤«¤é°Õ¸«¤ò½Ð¤¹¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö½Ð¤µ¤ì¤¿°Õ¸«¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÌò³ä¤ò¼¨¤¹
¡¦ ¡ÖÀµ²ò¤ò¸À¤¦¡×É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öµ¿Ìä¤äÊäÂ¤òÅÁ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë
¡¦ ¡Ö°ÂÁ´¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤ÇÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ë
Â¾¤Ë¤â¡¢
¡ÖA°Æ¤ÈB°Æ¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤«¤À¤±¶µ¤¨¤Æ¡×
¡Öº£¤ÎÀâÌÀ¤Ç¡¢Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¤Ò¤È¤Ä¤À¤±µó¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²¿¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¤È¡¢È¯¸À¤·¤ä¤¹¤¤¾ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿¦¾ì¤Ç¤Î¥Ú¥Ã¥×¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢¡Ö¼¸¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆ°¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¸ÀÍÕ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤Ò¤È¸À¤ò¡¢¹ÔÆ°¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ò¤È¸À¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶õµ¤¤ÈÀ®²Ì¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀêÉô Àµ¾°¡Ê¤¦¤é¤Ù¡¦¤Þ¤µ¤¿¤«¡Ë
·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
1962Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦±Ä¶È¥Þ¥ó¡¦¸¦½¤¹Ö»Õ¤Î3Ê¬Ìî¤Ç¼ÂÀÓ¤òµó¤²¡¢2008Ç¯¤è¤ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥¦¥é¥Ù¤ò¼çºË¡£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥í¥¸¥«¥ë¥·¥ó¥¥ó¥°¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Âç¼ê´ë¶È¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤òÃæ¿´¤Ë¸¦½¤¤ä¹Ö±é²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅÐÃÅ¼ÂÀÓ¤ÏÎß·×5000²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÏÀÍýÅª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ú¥Ã¥×¥È¡¼¥¯¤Ë¤è¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÃíÎÏ¤·¡¢Á´¹ñ¤ÇÉáµÚ³èÆ°¤òÅ¸³«Ãæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥Ú¥Ã¥×¥È¡¼¥¯¡¡¡È°Õ¼±²þ³×¡É¤ÎÁ°¤Ë¡È¸ÀÍÕ¤¬¤±²þ³×¡É¡Ù¡ÊÆü´©¹©¶È¿·Ê¹¼Ò¡Ë¡¢¡ØÉô²¼¤Î¤ä¤ëµ¤¤ò°ú¤½Ð¤¹¥ï¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤±¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ÀêÉô Àµ¾°¡Ë