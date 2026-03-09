第14期全国人民代表大会第4回会議は3月8日、外交をテーマにした記者会見を行いました。王毅外交部長は会見で、複雑に入り組んだ国際情勢の中でも、中ロ関係は終始「風雨にも動ぜず、山のごとし」と表明しました。王毅外交部長は、「中ロ戦略的協力パートナーシップは当初から平等、尊重、互恵の基礎の上に築かれており、新型国際関係の内実を体現し、新型大国関係の方向性を示すものでもある。中ロは戦略的に独立自主の立場を貫き