食楽web 京都を訪れた際に味わいたいのは、やっぱり和菓子。京都には伝統ある和菓子屋として五亀二鶴と呼ばれる、店名に亀の字と鶴の字のついたお店が存在しています。 そこでご紹介したいのが、和菓子を気軽に楽しめる京菓匠「鶴屋吉信」の直営店『tubara cafe』。京都市営地下鉄烏丸線の今出川駅を下りて西へ歩くこと数分。晴明神社と京都御所の近くの交差点にお店を構えています。 お店の外観 こちらの看板商品は「生つば