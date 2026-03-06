俳優・松山ケンイチ（41）の喜びの報告に、ファンから祝福の声が数多く寄せられている。【映像】松山ケンイチ、小雪との夫婦ショット2011年4月に、映画『カムイ外伝』で共演した俳優・小雪（49）との結婚を報告した松山。14歳の長男、13歳の長女、10歳の次男と、3人の子どもを育てている。松山ケンイチ、喜びの報告にファンから祝福の声2026年3月5日はXを更新し、「私事ですが41歳を迎えました」と、この日に誕生日を迎えた