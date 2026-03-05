木村拓哉（53）が2月28日、自身のYouTubeチャンネルで、百貨店「新宿高島屋」を訪れる動画を公開し、話題を呼んでいる「【木村さ〜〜ん！】はじめてシリーズ 木村拓哉「デパ地下」へ行く！（前編）」と題された動画で、新宿高島屋の全面協力のもと、B1食料品売場「デパ地下」を木村が体験するという内容。動画冒頭、木村は営業中のデパ地下ロケに「これ大丈夫なんですか？営業中ですよ？」と気遣いを見せつつ、高島屋の担当者の