3月7日（土）から「きかんしゃパーシー号」運行開始静岡県の大井川鐡道は2026年3月5日、「きかんしゃパーシー号」をお披露目しました。3月7日（土）から、アジアで初めて本物の蒸気機関車として「パーシー」が走行します。【画像】車内もスゴい！これが「きかんしゃパーシー号」の内部です「きかんしゃトーマス」シリーズのキャラクターである「パーシー」は、「トーマス」の大親友で、緑色のボディが特徴のタンク機関車です。「