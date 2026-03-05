大分市議会の第1回定例会が開会し、佐賀関大規模火災の復興関連事業を盛り込んだ新年度の当初予算案が提出されました。 【写真を見る】大分市議会が開会総額2232億円の当初予算案を提出佐賀関大規模火災の復興に3.5億円 定例会初日は、冒頭で足立市長が196棟が燃えた佐賀関大規模火災の復興への取り組みについて説明しました。 （足立市長）「様々な困難も予想されますが、まずは復興市営住宅の整備に着手し、被災地区住民