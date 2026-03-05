イラン攻撃を巡り、国際的投資家の木戸次郎氏は「市場はすでに戦争前提で動き始めている」と指摘する。また「ここで長年続いてきた『円安容認』の末路が露わになる」と日本の危機を警告する。 【画像】イラク戦争のあおりで真っ先に値段が上がるもの 市場はすでに戦争前提で動き始めている イラン攻撃は、すでに戦争である。 それを言えない論者の横で、円と生活は崩れ始めている。 米国とイスラエルによるイランへの攻撃が続