生徒に無理やり加熱式たばこを吸わせたとして、三重県警は３日、津市久居新町の元私立学校教員の男性被告（５０）（不同意性交罪などで公判中）を強要容疑で再逮捕した。逮捕は１２回目。発表によると、被告は２０２４年９月２３日頃、当時勤務していた県内の私立学校の学生寮で、１０歳代の生徒を指導名目で呼び出し「口を開けろ」と言い、自身の吸っていた加熱式たばこを無理やり吸わせた疑い。「全く身に覚えがない」と否認