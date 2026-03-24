メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県亀山市の新名神高速で6人が死亡した事故で、逮捕されたトラック運転手の女はそれほどスピードは出していなかったという趣旨の話をしていることが分かりました。 3月20日、亀山市の新名神高速下りのトンネル出口付近で、大型トラックなど車4台が絡む事故があり、子ども3人を含む6人が死亡しました。 警察は、大型トラックの運転手、水谷水都代容疑者（54）を逮捕しています。