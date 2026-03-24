SNSで知り合った少女に電子マネーを渡してわいせつな行為をしたとして、三重県立高校の男性教師が懲戒処分されました。三重県によりますと、県立高校の男性教師(33)は、SNSで知り合った当時16歳の少女に1万7000円分の電子マネーを送り、胸を触るなどのわいせつな行為をしたとして今年1月に逮捕されていました。男性教師は2月、起訴猶予で不起訴処分となりました。県の聞き取りに対して男性教師は「会う前から