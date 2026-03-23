三重県の新名神高速で6人が死亡した事故で、容疑者のトラック運転手が「前をしっかり見ていなかった」などと供述していることが分かりました。■遺体の身元は分からず3連休初日の未明、まだ暗い時間の事故でした。記者「こちらが野登トンネル。4キロを超えるトンネルです。事故から3日たったきょう（23日）は乗用車や大型トラックが走行している様子が確認できます」長いトンネルを抜ける、その直前。水谷水都代容疑者（54）は「ブ