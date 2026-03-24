子どもを含む6人が死亡した高速道路での事故。逮捕されたトラックの運転手が「そんなにスピードは出していない」と供述していたことが、新たにわかりました。■6人亡くなる事故制限速度を超えて走行か24日午前2時20分ごろの新名神高速道路下り。広島に向けて荷物を運ぶ、その道中で事故は起きてしまいました。3連休初日の20日。渋滞の列に大型トラックが追突、子ども3人を含む6人が亡くなりました。過失運転致死の疑いで逮捕され