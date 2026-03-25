子ども含む6人が死亡した新名神高速道路の事故。24日夜、逮捕された運転手の水谷水都代容疑者立ち会いのもと、事故現場で実況見分が行われています。■容疑者立ち会いで実況見分24日午後8時半。次々とトンネルの中に入っていく警察車両。その中には、大型トラックの姿もありました。記者（午後9時ごろ）「トンネルの中では実況見分が行われているものとみられます」事故を起こしたトラックと同型の車両が用意され、現場の明るさな