三重県にあるナゾの島「売春島」を現地取材「売春ビジネスが廃れた理由は…」〉から続くかつて“売春島”として栄えた渡鹿野島。そのビジネスを手放した先に待っていたのは、観光の再生ではなく、人口流出と高齢化という現実だった。仕事はない、若者は戻らない――。浄化の先で島は何を失い、何を得たのか。ノンフィクションライター高木瑞穂氏の新刊『ルポ 風俗の誕生』（清談社Publico）より一部抜粋してお届けする。（全2