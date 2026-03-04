昇進やボーナスを手にしても、心が満たされないのはなぜか。精神科医のジュディス・ジョセフさんは「頑張るほど不幸になる人には共通点がある」と指摘する。その背景には、気づかないうちに陥る「かくれうつ」が潜んでいることも多いという――。（第1回）※本稿は、ジュディス・ジョセフ『かくれうつ』（訳：鹿田昌美、飛鳥新社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Edwin Tan※写真はイメージです - 写真＝iStock.co