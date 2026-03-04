昇進やボーナスを手にしても、心が満たされないのはなぜか。精神科医のジュディス・ジョセフさんは「頑張るほど不幸になる人には共通点がある」と指摘する。その背景には、気づかないうちに陥る「かくれうつ」が潜んでいることも多いという――。（第1回）

※本稿は、ジュディス・ジョセフ『かくれうつ』（訳：鹿田昌美、飛鳥新社）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／Edwin Tan ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Edwin Tan

■人生で最も重要なのは「成功」ではない

ネットに書き込む人やテレビのコメンテーターが道徳的価値観について語ったり、職場の幹部が企業価値について語ったりするのは聞いたことがあっても、自分の個人的な価値観が何なのか、なぜそれが重要なのかをじっくり考えたことがないかもしれません。

価値観とは、人生で最も重要だとあなたが信じているものです。「努力」や「忍耐」と混同してはいけません。かくれうつの人は、よくこの誤解をします。価値観は、成功や承認をもたらすものではありません。価値観とは、あなたが何を大切にし、何に喜びを感じるかということです。そして、何よりも重要なのは、価値観が人生に目的を与える、ということです。

価値観は、多くの場合、家族や文化によって形成されます。例えば、一部のアジア文化では教育を重視し、わが子に一生懸命勉強して高度な学位を取得するよう奨励しています。一部のアフリカ文化では、年長者への敬意を重視し、高齢者を思いやり、彼らが苦労して得た知恵に耳を傾ける姿勢を育んでいます。

ほとんどのアメリカ人は、家族（家族と過ごす時間や家族のために一生懸命働くことを優先する）か、コミュニティ（隣人や私たちが住む環境に深くかかわる）を価値観として挙げます。

■「家族が大事」と教えてくれた両親

私が育ったジョセフ家では、両親は私と3人のきょうだいに、信仰と慈善と家族が最も重要な価値観であると教えてくれました。父が牧師だったので、宗教と他者への支援に重点が置かれるのは当然のことでした。両親は、他者を思いやるとはどういうことか、それがどれほど大切かを、子供が理解できるように教えてくれました。

毎週土曜日、私たちは早起きして、両親に車で地元のYMCA（注：キリスト教青年会）に連れて行かれ、慈善活動をしました。そこでは、自分たちよりもはるかに恵まれない家族や子供たちと出会いました。

子供の頃はいやいや行っていましたが、大人になった今、両親が共感を教えてくれたことに感謝しています。共感の心が欠けている患者のほとんどは、私の両親のように親が模範を示してくれていませんでした。

私の実家は、「家族」に価値を置いていました。私たちは毎晩、自宅の小さなアパートで寝る前に、きょうだいで互いに「あなたを傷つけたこと、全部ごめんなさい」と謝りました。

その日に自分がした具体的なこと、例えば意地悪な発言のことかもしれないし、きょうだいを傷つけたことに自分でも気づいていない時もありました。肝心なのは、両親が子供たちが互いに怒りを抱えたまま寝るのを望んでいなかったということです。私たちは家族だからです。

■価値観が「自分らしさ」の源泉になる

両親や文化が価値観に大きな影響を及ぼすことに加えて、私たちが大切にしている価値観は、自分の心の芯にあるものや、人生を通して経験することによっても形成されます。だからこそ私にとって、両親が教えてくれた価値観に加えて、学習と読書がとても重要になったのです。

あなたの価値観が何なのかを見極める（それにはいくつかのワークが必要です）お手伝いをする前に、なぜこの作業が重要なのかを説明したいと思います。かくれうつから抜け出すために、「価値観（Values）」は間違いなく習得すべき最重要の「V」です。価値観は、人生におけるあらゆる選択に影響を与えます（そして影響を与えるべきです）。

価値観は、すべての背後にあるあなたのモチベーションなのです。そして、これがないと自分にとって本当に大切なこととは一致しない、間違った選択をしがちです。人生における自分の価値観を特定し、優先順位をつけることができれば、どうなるでしょうか？

■なぜ昇進しても、ボーナスをもらっても虚しくなるのか

ここまでですでにお分かりのように、かくれうつを抱えていると、常に「GOモード」になります。そして、何とかして節約する方法を考えたり、仕事で何時間も残業したり（または複数の仕事を掛け持ちしたり）、キャンパスの図書館に閉館時間まで居座るなど、様々な無理をすることになります。物質的な豊かさを求めれば、今よりもっと一生懸命働く方法は簡単に見つかります。

でも、心の健康を求めながら、今より仕事に精を出す方法を見つけるのは難しいものです。昇進や成績優秀者、もっと大きな家や妻に贈る大きなダイヤの指輪を目指しているとしたら、それは偽りの黄金を追い求めていたことになります。本物の黄金とは、幸福と喜びと充実感であり、あなたの価値観から生まれるものです。

月間最優秀従業員に選ばれたり、年末のボーナスをもらって裏庭に憧れの波のプールを設置する余裕ができたりすることで得られるものではありません。自分の価値観に寄り添う時、仕事から喜びを得ます。価値観から離れると、無快感症に陥って、かくれうつの悪循環に陥ります。

写真＝iStock.com／Krisada tepkulmanont ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Krisada tepkulmanont

■1週間ごとに恋人をかえ続けた男性の心理

価値観は、「何を」高く評価するかだけでなく、「誰を」高く評価するかにも影響を与えます。かくれうつの人は、仕事でもプライベートでも、人間関係において度を越した行動を取りがちです。でも、自分の価値観を明確にし、それを守るようにすれば、機能不全な人間関係は自然と生活から消えていきます。

心と体が満たされて満足するために何が必要かを知っているので、健全な人間関係が築かれ、満たされない人間関係から解放されるのです。人生で何が最も大切かを知り、そこから外れないことで、破滅的な人間関係や離婚さえも避けることができます。

かつて、デニスという患者がいました。成功を収めた引っ張りだこのプロのダンサーで、自分がひどく不幸だと気づいて相談に来たのですが、数回のセッションの後、その理由が分かりました。まだ10歳の時に、母親が別の男性と不倫をし、デニスと二人の弟と父親を捨てて新しい人生を歩み始めたのです。

大人になったデニスは、母親から得られなかった愛情と関心を必死に求め、1週間ごとに恋人を取り換えていました。同時に、母親への怒りが冷めていなかったため、交際相手の女性たちを憎んでいたのです。

■「価値観」を見失い、自分を傷つけていた

デニスの価値観は「愛情」と「安心感」でした。でも、彼はマゾヒスティックな行動を取り、休みなく働き、人間関係に時間を割くことはありませんでした――足首を捻挫するまでは。仕事を休まざるを得なくなり、自分の生き方や自分にとって何が大切なのかを考える時間が増え、生まれて初めて1週間以上続く交際相手が現れました。

その女性は彼が松葉杖をついている間、世話をしてくれました。デニスは子供の頃に欠けていた世話に身を委ね、愛情と安心感を得ることができたのです。ようやく彼は、満ち足りた気持ちになりました。

写真＝iStock.com／kieferpix ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kieferpix

Part1で述べたように、自分の価値観をきちんと分かっていなかったり、見失ったりすると、マゾヒズムに陥る可能性があります。

自己犠牲的で自己破壊的な行動を取ると、他者から（精神的または肉体的な）苦痛を伴う、無礼で有害な扱いを受けやすくなります。専門家の中には、罪悪感があるために、他者ではなく自分自身に向ける攻撃の一種だと考える人もいます。

■“自分”を一番大切にしてほしい

もしかしたら、あなたは幼少期に必要な愛情を受けられなかったのかもしれません。大人になっても愛情を受けるに値しないと感じ、結果として相互的ではない人間関係に陥り、人に利用されてしまうのかもしれません。それは、人生で最良の状況ではない時に、マゾヒズムがあなたをそのような選択へと駆り立てたからです。

他人を喜ばせることよりも、自分の価値観を優先することに焦点を当て始めると、もっと健全な恋愛関係を築けるようになります。

写真＝iStock.com／kyoshino ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kyoshino

ジュディス・ジョセフ『かくれうつ』（訳：鹿田昌美、飛鳥新社）

マゾヒズムは恋愛関係だけでなく、仕事関係にも及びます。例えば、見下すような共同創業者を選んだり、見かけは洗練されているけれど実体はブラック企業である職場に応募したり、面接で出会った冷酷な上司を「誤解された天才」だと思い込んだり。

でも、自分の価値観を守り始めると、こうした自己破壊的な行動から救われます。仕事関係においても、これまでとは異なる、より健全な選択ができるようになります。では、準備に入りましょう。自分の価値観を実践して守ることが、あなたの新しい生き方になります。あなたの喜びが飛躍的に高まり、人間関係が根本から変わります。

まずは、あなたにとって何が最も大切なのかを考えてみましょう。

ジュディス・ジョセフ医学博士（MD、MBA） 認定精神科医 コロンビア大学ヴァゲロス医科大学の「WomeninMedicineInitiative」議長 ニューヨーク大学ランゴーン医療センターの小児・青年精神医学の臨床助教授

自身の研究室であるMBM（マンハッタン行動医学）の主任研究者として、小児、成人、老年、女性のメンタルヘルスに関する臨床研究を数多く実施し、更年期のメンタルヘルス症状に対処するための「T.I.E.S.法」を開発。米国大統領府、アイビーリーグの大学、欧米のフォーチュン500企業などの名門機関で、講師やプロフェッショナルスピーカーを務めている。2024年にはPopSugarの「ブラック・ヘルス・ヒーロー」に選出。2024年VeryWellMindの「メンタルヘルス・ソートリーダー」のトップ25、2024年NAACP「メンタルヘルス・チャンピオン」トップ6にも選ばれる。現在、コロンビア大学とニューヨーク大学で医師と医学生向けの医療メディアの講座を担当。デューク大学で生物学と化学の学士号を優等で取得し、コロンビア大学医科大学で医学博士号、コロンビア・ビジネス・スクールで経営学の学位を取得。コロンビア大学で成人精神科レジデント研修を修了し、ニューヨーク大学ランゴーン医療センターで児童・青年精神科フェローシップを修了。

