トルコの名門がクリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地に関心を示しているようだ。イギリスメディア『Inside Futbol』が伝えている。現在29歳の鎌田は2024年の夏にパレスに加入したなか、現行契約は今季限り。シーズン終了後に退団する見方が強まっている。同メディアによると、ベシクタシュがそんな鎌田の獲得に向けて動いているようで、「鎌田の獲得に興味を示しており、今夏に彼と契約する計画を立て、同選手の関係者に