欧州名門が日本代表MF獲得に本腰か！ 現地メディアが報道「関係者に接触した」
トルコの名門がクリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地に関心を示しているようだ。イギリスメディア『Inside Futbol』が伝えている。
現在29歳の鎌田は2024年の夏にパレスに加入したなか、現行契約は今季限り。シーズン終了後に退団する見方が強まっている。
同メディアによると、ベシクタシュがそんな鎌田の獲得に向けて動いているようで、「鎌田の獲得に興味を示しており、今夏に彼と契約する計画を立て、同選手の関係者に接触した」と報じた。
「ベジクタシュは（パレスとの契約が切れる）今夏に、この日本人をフリーで獲得することを優先している。クラブの関係者が取引の可能性について、鎌田の関係者に問い合わせを行なった」
一方で「本人が来シーズンのトルコへの移籍に前向きかどうかはまだ分からない」とも伝えている。
ベジクタシュはこの冬にも鎌田への関心が囁かれたが、結局、移籍は実現しなかった。今後の動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
