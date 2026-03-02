◆ＷＢＣ強化試合オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）６日に台湾とのＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）初戦を迎える侍ジャパンは序盤からオリックスにペースを握られ、終盤の追い上げも実らず競り負けた。ここまで実戦４試合で無失策と堅守だったが、初回に牧秀悟内野手（２７）が適時失策を犯すなど、守備の面で反省が残る内容となった。井端ジャパンの守備に綻びが出た。初回に菊池が４長短打で２失点。なおも１死一、