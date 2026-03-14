WBCの98年世代ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は、14日（日本時間15日）に米マイアミでベネズエラと対戦する。決戦を前に“98年世代”が絆を深める食事会を開いたようだ。藤平尚真は13日（同14日）、インスタグラムに「明日から、負けられない戦いが始まりますね！どんな場面でも、投げれる準備はできてます皆んなで戦いましょう！優勝しましょう！！」と投稿。写真では山