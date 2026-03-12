ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは1次ラウンド・プールCを4戦全勝突破した。27歳・牧秀悟内野手（DeNA）が8日オーストラリア戦の走塁ミスを回顧。11日にアップされた、国内独占中継するネットフリックスの大会公式Xのインタビューで当時の胸中を明かした。牧はナビゲーターとして大会を盛り上げる元日本ハム杉谷拳士氏から直撃インタビューを受けた。まずプールCの1