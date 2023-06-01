「オープン戦、西武４−１ＤｅＮＡ」（２０日、ベルーナドーム）画期的なＤｅＮＡ新打線が発動した。この日、チームに合流したＷＢＣ日本代表の牧秀悟内野手を、相川監督は１番打者で起用。初回からさっそく戦略が奏功した。「１番・牧」が四球を選ぶと２番・佐野、３番・宮崎の連打で、瞬く間に１点を先制。かねて「一番いい打者が一番打席に立つ」と自身の野球哲学を明かし、「１番・牧」構想を打ち出していた指揮官は、１