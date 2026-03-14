WBCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は、14日（日本時間15日）に米マイアミでベネズエラと対戦する。決戦を前に“98年世代”が絆を深める食事会を開いたようだ。この会を巡り、佐々木朗希投手（ドジャース）の“元同僚イジリ”がロッテファンを中心に話題になっている。種市篤暉投手（ロッテ）は13日（同14日）、インスタグラムで「同級生会かなり盛り上がりました！明日か