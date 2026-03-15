史上最高額級の契約でドジャース入りし、ワールドシリーズ世界一にも貢献した山本由伸。その活躍を同級生として見つめてきたＤｅＮＡの牧秀悟は、「想像以上だった」と舌を巻く。メジャーの壁に直面しても即座に修正し、自分を貫き続ける――。侍ジャパンの盟友が明かす“世界のエース”の本質とは。【画像】2023年WBC合宿で牧秀悟が驚いた山本由伸が“まったく乱さなかった”こと新刊『