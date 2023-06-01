シビアな一発勝負でキーマンは現れるか。牧らNPB組の奮起も期待される(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドを4戦全勝で駆け抜けた野球日本代表「侍ジャパン」は、いよいよ準々決勝でベネズエラ代表との一発勝負に挑む。この大一番を前に、現役時代にDeNAで活躍した三嶋一輝氏が、改めて日本の強みを分析した。【動画】米実況が「日本を離れる時に最も辛いこと」を告白公開した“涙の別れ”の