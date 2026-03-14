藤平がインスタグラムで食事会を報告大一番を前に“同級生”5人が士気を高めたようだ。野球日本代表「侍ジャパン」の藤平尚真投手は13日（日本時間14日）、自身のインスタグラムを更新。準々決勝のベネズエラ戦を前に決起集会を開いたことを報告した。ファンは並んだ5人に「豪華なメンバーですね」と注目している。藤平のインスタグラム投稿に写っていたのは、山本由伸投手、佐藤輝明内野手、牧秀悟内野手、種市篤暉投手。中心