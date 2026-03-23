DeNAの相川亮二新監督（49）が22日放送のNHK「サンデースポーツ」（日曜後9・50）内の恒例企画「セ・リーグ監督座談会2026」に出演。相川新監督が「出てきたら嫌だな」という巨人の選手を明かした。6球団の指揮官が開幕前に集結する名物企画。「看板バッターは〇〇だ！」というテーマで、村上が海を渡り「募集中」というヤクルトの池山隆寛新監督以外の5球団監督が名前を挙げていった。巨人の阿部監督がプロ20年目を迎える