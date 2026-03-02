警察庁によりますと外国で取得した運転免許証を日本の免許証に切り替える「外免切替」について、2024年1年間の合格率は「知識確認」が92.5パーセント、「技能確認」は30.4パーセントだったところ、手続きを厳格化した去年10月から12月の合格率は「知識確認」が42.8パーセント、「技能確認」は13.1パーセントとそれぞれ大幅に下がったことがわかりました。厳格化前との比較では「知識確認」は約54パーセント減、「技能確認」は約57