グラミー賞受賞経験のある歌手・俳優のジャスティン・ティンバーレイクが2024年に逮捕された際の映像が公開された。同年6月にニューヨークのサッグ・ハーバーを運転中、一時停止標識で停止せず、走行車線も守っていなかったとして警察に止められ、逮捕されたジャスティン。当時の警官のボディカメラの映像を巡っては、先日ジャスティンの弁護団が公開差し止めを要求していた。しかし、「個