アメリカ・テネシー州在住の50歳の女性が、顔認識AIの誤検知のせいで行ったこともない州で起きた銀行詐欺事件の犯人と誤認されてしまい、約半年にわたって無実の罪で勾留されてしまったという恐ろしい事例が報じられました。AI error jails innocent grandmother for months in North Dakota fraud case - Grand Forks Herald | Grand Forks, East Grand Forks news, weather & sportshttps://www.grandforksherald.com/news/n