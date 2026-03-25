東大卒のクイズプレーヤー伊沢拓司が２４日、日本テレビ「クイズ！あなたは小学５年生より賢いの？ＳＰ」に出演。京大卒の宇治原史規とのコンビで賞金１０００万円に挑戦した。快調にスタートするも、中盤の「通学路を表す正しい標識はどっち？」の問題で、通学する子供２人がシルエットになった道路標識の「青色背景にシルエットが白」か「黄色背景にシルエットが黒」の２択が出題された。２人は「嫌な問題ですね」と口を揃