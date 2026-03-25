チャンネル登録者数72万人のYouTuber・momohahaさんが2026年3月21日に公開した動画で、不可解な言動を繰り返すタクシー運転手に恐怖を感じた体験談を語った。乗車直後から不穏な空気、攻撃的な発言を繰り返す「【恐怖】心を失ったタクシー運転手に捕まってしまった」と題した動画でmomohahaさんが語った内容によれば、その日、配車アプリでタクシーを呼んだという。到着予定時刻である13時半ぴったりに所定の場所へ足を運んだとこ