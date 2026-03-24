「安らかにお眠りくださいと、哀悼の意を表したいと思います」（同志社国際高校西田喜久夫校長）。またも繰り返された海の事故。楽しいはずの修学旅行が一転、高校2年生の女子生徒と船長が死亡。14人が怪我という大惨事に。【映像】転覆した2隻の船（実際の様子）転覆したのは「不屈」と「平和丸」の2隻の小型船。海上保安部によると、16日、2隻は沖縄県名護市の辺野古沖にある長島を抜け大浦湾を北上し、Uターン。その後、サ