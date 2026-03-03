「漢字がよく分からなかった」外国人による学科試験中の不正行為は過去にも発生！宮城県警は2026年2月18日、運転免許の学科試験の問題を撮影して外部に拡散させたとして、仙台市に住むネパール国籍の専門学校生の男（25歳）を偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。これは2025年11月20日、熊本県の運転免許センターで学科試験前に、別のネパール人がネパール語で書かれた問題用紙の画像をスマートフォンで見ているのを熊本県警の