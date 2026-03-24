去年の夏から身元がわからず、愛知県岡崎市に保護されていた高齢の男女2人の身元が判明したことがわかりました。 【写真を見る】“自分の名前も住所も思い出せない”男女の身元判明 記憶喪失状態で保護 多くの情報提供…特定につながる 愛知・岡崎市 2人は去年8月25日、岡崎城公園近くの交番を訪れましたが、運転免許証など身元がわかるものは何ももっておらず、“記憶喪失”状態でした。 2人は岡崎市の聞き取りに対し、「気が