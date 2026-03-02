客層が急速に多様化している近年、食品をはじめとする生活必需品の価格は上がり続け、「物価高」に苦しむ人は少なくない。一方で、不思議なことにハイブランド市場はむしろ活況を呈している。背景にあるのは、インフレによる「お金の価値」の変化だ。現金を持っているだけでは価値が目減りする――そうした認識が広がる中、バッグや時計といったハイブランド品は「使える資産」「値下がりしにくいモノ」として見られるようになった