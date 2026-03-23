低年齢化するパパ活パパ活の低年齢化が進んでおり、社会問題となっている。新宿区・歌舞伎町での路上売春を巡り、’25年の売春防止法（客待ち）による逮捕は112人だったと警視庁保安課は発表した。年代別では、10代が14人と全体の13％となっており、未成年による売春行為は後を絶たない。こういった目に見えている路上売春だけではなく、SNS上で不特定多数の男性とつながるパパ活でも未成年相手の売買春は行われている。年齢を隠し