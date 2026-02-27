ルーシー・デイカス（Lucy Dacus）の初来日がついに実現。最新作『Forever Is a Feeling』について語った前回のインタビューに続いて、2月17日にZepp Shinjuku (TOKYO)で開催された東京公演のライブレポートと、その前日に実施した取材の模様をお届けする。深紅に染まったステージから音楽が消えていく。「Night Shift」を大きな声で歌った私たちは、少しばかりの寂しさと、ようやく一緒に歌えた嬉しさを行ったり来たりしながら余