3月1日より、オーストラリアで女子アジアカップ2026がスタートする。なでしこジャパンは2014、2018大会に連覇を果たした実績があり、今大会も狙うは優勝のみだ。『ESPN』もなでしこジャパンのことを優勝候補の一角と評価しているが、何よりの大きな変化に挙げたのが『海外組の増加』だ。「彼女たちは才能に溢れている。前回大会もチームのクオリティは高かったが、メンバ−23人のうち海外組は5人だけであり、今では主力のMF長野風
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. マック 中学2校の生徒「出禁」に
- 2. 親友のバク&カピバラ安楽死へ 英
- 3. れいわ議員の発言に議長が釘刺す
- 4. 「孤独のグルメ11」4月から放送
- 5. TOEIC替え玉 報酬100万円で依頼?
- 6. 埼玉の人気ラーメン店で脅迫騒動
- 7. スマホの会話盗聴「絶対ある」
- 8. 「マイファス」活動休止を発表
- 9. 三浦璃来に「あんま言わないで」
- 10. 今井美樹の発言「略奪婚」想起
- 1. マック 中学2校の生徒「出禁」に
- 2. TOEIC替え玉 報酬100万円で依頼?
- 3. 住宅地に3000袋以上のゴミ 埼玉
- 4. 中央環状線 山手トンネルで火災
- 5. ディープフェイク 中学生が最多
- 6. 公共施設でAV鑑賞 陰部出ただけ
- 7. 女優死亡…男「やる気起きない」
- 8. JCへ性的虐待か 運営停止処分へ
- 9. 「人間洗濯機」ついに店頭に登場
- 10. ながらスマホ 重傷事故が最多
- 1. れいわ議員の発言に議長が釘刺す
- 2. 資さんうどん 異例の説明に賛否
- 3. 高市首相が謝罪 大音量ヤジの嵐
- 4. 「トイレと勘違い…」衝撃の光景
- 5. 高市首相 ヤジを「3秒ほど凝視」
- 6. 与党はいいんですか?発言に批判
- 7. 都内5位のラーメン店 突然閉店
- 8. 高市首相 ギフト返却を求めず
- 9. 420万人の声を無視か 参政党激怒
- 10. 創価学会 もう一つの問題存在か
- 1. 親友のバク&カピバラ安楽死へ 英
- 2. 約40億円をボーナスで支給 中国
- 3. 「日本排除」韓国提案に米国反発
- 4. 中国代表、日本などの発言に反論
- 5. 日本「従業員離職型」の倒産増加
- 6. エプスタイン邸の花嫁像 SNS衝撃
- 7. 香港人が日本の朝食に不満漏らす
- 8. 「ダボス会議」総裁が辞任表明
- 9. 第三次大戦に発展は? 専門家警鐘
- 10. BTSメンバー 配信で飲酒して暴言
- 1. バイオコラボ商品が即完売 驚き
- 2. 風俗業界の行く末に警鐘鳴らした
- 3. 不動産屋の車に乗ってはいけぬ訳
- 4. JR東日本「大幅値上げ」後の運賃
- 5. みずほ銀 5万人超えの情報流出か
- 6. 150万円工事費 本当に元取れる?
- 7. Amazonが価格操作? 即時停止要求
- 8. 3月の電気代 10社で大幅上昇
- 9. 32年働いたのに新人より給与低い
- 10. 永守氏 ニデック名誉会長を辞任
- 1. Amazonセールで飲料が最大50%OFF
- 2. 「Gemini」の有料版で返信を…神
- 3. 次期スマホ「Nothing Phone (4a)」が日本で発売へ！総務省の認証情報に型番「A069」が登録。公式に外観や新機能なども公開
- 4. Amazonの電子書籍読み放題サービス「Kindle Unlimited」が2ヵ月間99円に
- 5. 指紋防止光沢タイプ、指紋反射防止タイプなど。用途に合わせて選べる液晶保護フィルム
- 6. GoogleがNano Banana 2リリース
- 7. 作りがいいなぁ。令和に生まれた“本格系”フィルムカメラ「Lomo MC-A」
- 8. ペットボトルのキャップの悩み
- 9. なんだこれは。 不穏な“入園型”ファウンドフッテージホラー 『沢田美由紀のガマランドにお邪魔します』４月公開［ホラー通信］
- 10. Safariのパスワード確認する方法
- 11. 紙おむつにも使われる吸水材で細胞を膨らませて観察する「膨張顕微鏡法」とは？
- 12. ワイドでビッグな画面もいいもんだ！ 11.6インチ2 in 1デュアルOSタブレットPC『Teclast Tbook 16 Pro』開封の儀！
- 13. レノボがゲーミングブランドの総称を「Legion」に！個性的なAIOゲーミングPCなどを写真と動画で紹介【レポート】
- 14. Android 12 富士山から湖きえる
- 15. LINE専門家が教える時短術。溜まった未読通知を一瞬で消す「すべて既読にする」機能とは
- 16. 成功報酬0円×実務トライアル型採用へ──3ヶ月以内収益化率80.4％を誇るリモラボが生成AI×女性人材で“採用再設計”に挑む
- 17. 未発表な次期スマホ「POCO X8 Pro」が日本で発売へ！総務省の認証情報に型番「2511FPC34G」が登録。Dimensity 8500 Ultra搭載
- 18. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
- 19. Amazonセールで狙うべき50商品
- 20. このUSBメモリ、スマホとの相性良さそうです。見た目だけで理由わかる人〜？
- 1. りくりゅう 喜び控えめだった訳
- 2. りくりゅうの関係 想像にお任せ
- 3. 安藤 りくりゅうの関係に私見
- 4. 高木菜那、道民用語で花粉症告白
- 5. 1人2000万円 りくりゅうへ報奨金
- 6. アリサ・リウの髪「真似したい」
- 7. 大谷の登場で…球場が異様な光景
- 8. バスケ代表に激震 新HC発表
- 9. バスケ男子 桶谷J初陣は黒星発進
- 10. 村上の3番・一塁外す決断した訳
- 1. 「孤独のグルメ11」4月から放送
- 2. スマホの会話盗聴「絶対ある」
- 3. 「マイファス」活動休止を発表
- 4. 三浦璃来に「あんま言わないで」
- 5. 今井美樹の発言「略奪婚」想起
- 6. ガラガラの武道館フェスに賛否
- 7. 50代ヤバい 有吉が体の衰え嘆き
- 8. 中丸雄一 レギュラー番組全消滅
- 9. バッテリィズ寺家 曾祖父凄い人
- 10. プロ野球選手名鑑 あり得ぬミス
- 1. 妊娠26週で線路落下 高校生救う
- 2. 40代では厳しい 中年婚活の現実
- 3. 同窓会で再会 思わぬ展開に衝撃
- 4. 運気が上がるトイレの特徴と対策
- 5. 「吸わせ方」が子ども成長に影響
- 6. 残キャン界隈社員の言い分に激怒
- 7. 無印良品の大人な大人コーデ術
- 8. しまむらに春の「ガチ買い」商品
- 9. 1日100円 話題のスーパーフード
- 10. コストコでお得な「日用品」紹介