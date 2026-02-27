この4年で劇的に増えたなでしこジャパンの“海外組” 海外メディアもアジア最強クラスのタレント集団と認めるチームがアジア杯制覇へ「彼女たちは才能に溢れている」
3月1日より、オーストラリアで女子アジアカップ2026がスタートする。なでしこジャパンは2014、2018大会に連覇を果たした実績があり、今大会も狙うは優勝のみだ。
『ESPN』もなでしこジャパンのことを優勝候補の一角と評価しているが、何よりの大きな変化に挙げたのが『海外組の増加』だ。
「彼女たちは才能に溢れている。前回大会もチームのクオリティは高かったが、メンバ−23人のうち海外組は5人だけであり、今では主力のMF長野風花、宮澤ひなたといった選手も代表キャップ数は僅か数試合だった。それが2人は現在それぞれリヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドでプレイしており、そんな彼女たちも海外組の一部に過ぎない。今大会のメンバーのうち、国内組は4人だけである」
さらに、同メディアはなでしこジャパンが初となる外国人監督となるデンマークのニルス・ニールセンを招聘したことにも注目していて、デンマークやスイスの女子代表を指揮してきた経験をこのアジアカップにどう持ち込んでくれるかも注目点になる。
タレント力はアジアトップクラスだが、頂点に立てるのか。この4年で海外組が大幅に増加したなでしこの進化が楽しみだ。